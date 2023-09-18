В Белоруссии заявили о готовности провести военные учения с Польшей

В Совбезе Белоруссии выразили готовность провести военные учения с Польшей
Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил о готовности Минска провести совместные военные учения с Польшей в случае, если Варшава проявит заинтересованность. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.
«Если поляки готовы провести с нами учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно», — заявил Муравейко.
По его словам, страны могли бы отработать противовоздушную оборону в рамках охраны госграниц, пограничную безопасность, трансграничные угрозы связанные с биологическими и прочими чрезвычайными ситуациями.
Муравейко отметил, что в случае заинтересованности Польши «появится ответная реакция» со стороны Белоруссии.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость.
Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.