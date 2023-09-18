Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

«Это случилось, когда наш летчик пилотировал МиГ-23. Он сообщил, что произошел отказ двигателя и катапультировался. А после его катапультирования двигатель стал работать, самолет выровнялся и пошел себе, пролетев две или три натовских страны, не будучи замеченным, и упал возле франко-бельгийской границы», — рассказал он.