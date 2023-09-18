Подоляк назвал контрнаступление Украины успешным

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне критики провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Западе в интервью CNN назвал его «успешным».

© Газета.Ru

Западные средства массовой информации неоднократно отмечали, что союзники Украины выражают недовольство из-за результатов наступления. По данным телеканала CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Вооруженных сил Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

«Инициатива полностью на стороне Украины», — сказал Подоляк.