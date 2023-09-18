$96.63+0.47103.04-0.19

ВС РФ атаковали места хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

ВС России минувшей ночью нанесли удар по местам хранения Украиной ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ атаковали места хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном
© Российская Газета

Под удар попали также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

"Цель удара достигнута, все объекты поражены", - говорится в публикации.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя передачу Киеву боеприпасов с обедненным ураном, сказал, что скоро Запад начнет "доказывать, что они даже полезны для здоровья". В МИД России, в свою очередь, заявляли, что Белый дом лжет о радиоактивной безопасности таких снарядов.

2