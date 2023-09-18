ВС РФ атаковали места хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

ВС России минувшей ночью нанесли удар по местам хранения Украиной ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, сообщили в Минобороны РФ .

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя передачу Киеву боеприпасов с обедненным ураном, сказал, что скоро Запад начнет "доказывать, что они даже полезны для здоровья". В МИД России, в свою очередь, заявляли, что Белый дом лжет о радиоактивной безопасности таких снарядов.