$96.63+0.47103.04-0.19

Тайвань обвинил Китай в «военном харассменте»

Министерство обороны Тайваня призвало Пекин прекратить «постоянный военный харассмент» после того, как Китай направил к острову более 100 военных самолетов в течение 24 часов с воскресенья по понедельник. Об этом сообщает CNN.

Тайвань обвинил Китай в «военном харассменте»
© Lenta.ru

Минобороны предоставило карту полетов вокруг острова, согласно которой 40 из 103 китайских военных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в самопровозглашенную идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ).

Количество зарегистрированных боевых самолетов вокруг острова представляет собой «серьезную угрозу Тайваньскому проливу и региональной безопасности», говорится в официальном заявлении министерства обороны Тайваня.

Ранее сообщалось, что возле острова Тайвань было замечено рекордное за последнее время количество китайских военных самолетов. Уточняется, что они повернули назад, не долетев до острова.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости