Тайвань обвинил Китай в «военном харассменте»

Министерство обороны Тайваня призвало Пекин прекратить «постоянный военный харассмент» после того, как Китай направил к острову более 100 военных самолетов в течение 24 часов с воскресенья по понедельник. Об этом сообщает CNN.

Минобороны предоставило карту полетов вокруг острова, согласно которой 40 из 103 китайских военных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в самопровозглашенную идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ).

Количество зарегистрированных боевых самолетов вокруг острова представляет собой «серьезную угрозу Тайваньскому проливу и региональной безопасности», говорится в официальном заявлении министерства обороны Тайваня.