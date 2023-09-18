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США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США отправят Украине снаряды с обедненным ураном, сообщает Financial Times.

По данным газеты, Пентагон также собирается отправить Украине ракеты ATACMS, куда помещается около 300-400 кассетных боеприпасов.

При этом представитель Human Rights Watch Мэри Уорхэм сообщила, что США не предоставляли организации никаких подробностей об отправленных Киеву кассетных боеприпасах.

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Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во время брифинга, что США планируют доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к тому моменту, когда там будут танки Abrams.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН.

В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

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