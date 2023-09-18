В Госдуме рассказали об ответственности за неявку по электронной повестке

В осенний призыв 2023-го года штрафов за неявку по электронной повестке не будет. Об этом рассказал Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ответственности избегут призывники, которым придет повестка на портале «Госуслуг», но кто не получит бумажную повестку.

«Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки», — пояснил депутат.

В июле Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года, напомнил Картаполов.

«Вот тогда он [закон] и заработает», — резюмировал глава комитета.

Согласно нормам действующего законодательства, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.