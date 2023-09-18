Саперы Военно-морских (ВМС) сил Болгарии провели осмотр, а затем осуществили контролируемый подрыв минометной мины, которая находилась на беспилотнике, обнаруженном на берегу в районе села Тюленово на севере Черноморского побережья Болгарии. Об этом сообщил телеканал BTV, представив видео с места происшествия.

Как ранее сообщило Болгарское национальное радио, сигнал об упавшем летательном аппарате подали в полицию местные жители. Место инцидента было оцеплено, туристы из близлежащей гостиницы (всего около 30 человек) - эвакуированы. Эксперты проанализировали снимки с места происшествия и заявили о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-миллиметровой минометной миной.