Появились первые версии гибели британского наемника Чедвика на Украине

Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме на Украине, мог быть подвергнут пыткам и ликвидирован другим иностранным наемником. Такую версию выдвинула газета Sun.

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По данным издания, «перепуганные товарищи» Чедвика назвали главным подозреваемым другого британского военнослужащего. Они утверждают, что мужчину пытали с применением воды, жидкость в его легких не была идентична той, что в водоеме.

Как пишет Sun, от другого британского наемника Дэниела Берка также мог избавится его товарищ. Полиция подозревает в совершении преступления австралийско-ливанского наемника.

В начале сентября телеканал Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Великобритании сообщал, что на Украине на дне пруда найдено тело британского военного со связанными руками за спиной.