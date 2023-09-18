Потеряна связь с людьми в попавшем под обстрел российском монастыре

В Курской области пропала связь с людьми в попавшем под обстрел со стороны Украины Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. Об этом пишет Mash в Telegram.

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По информации издания, в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают курское село Гуево. Предварительно, несколько снарядов упали рядом с монастырем. Зафиксировано не менее 10 прилетов.

Как сообщил канал, люди прячутся от обстрела в подвалах, связи с ними нет. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, за утро 18 сентября ВСУ трижды обстреляли поселок Теткино. Как сообщил курский губернатор Роман Старовойт, в результате последней атаки загорелся жилой дом и пострадала россиянка. Женщину госпитализировали с ранениями средней тяжести. До этого в населенном пункте зафиксировали 21 прилет, из-за чего были повреждены коммуникации и 11 жилых домов.