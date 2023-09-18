Названы способные нести ракеты Taurus самолеты Киева

«Что у Киева осталось? Советские Су-24 и тяжелые истребители Су-27. Taurus тяжелее Storm Shadow, они прямоугольные, как кирпичи, идут низко, серьезное оружие. Плюс если Украина получит F-16, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) установят Taurus и на них. В теории можно попробовать установить на шведские Gripen, если Украина их тоже получит, но вряд ли», — назвал он самолеты-носители ракеты.