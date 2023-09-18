Стало известно о взрывах и пожаре на предприятии в Хмельницкой области

Ночью на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области Украины произошли два взрыва с последующим возгоранием. Об этом сообщили в областной военной администрации (ОВА).

© Lenta.ru

Как уточнили в ОВА, впоследствии пожар был потушен. Отмечается, что в результате случившегося также была повреждена железнодорожная колея.