Группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планируют устроить в Грузии аналог "евромайдана", если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены союза. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

"Согласно полученной информации в результате расследования, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре - декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель - свержение власти насильственным путем", - говорится в сообщении.

Как уточняется, время для беспорядков подобрано не случайно. В октябре запланировано опубликование Еврокомиссией промежуточного заключения по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, а в декабре Евросоюз должен опубликовать окончательное решение.

"Одним из авторов плана нам представляется заместитель бывшего главы МВД Вано Мерабишвили, нынешний заместитель руководителя военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе", - уточняет ведомство.

По данным спецслужбы, организаторы беспорядков планируют несколько сценариев, в том числе возведение баррикад в центре Тбилиси, блокировку правительственных зданий.