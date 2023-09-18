В МО Филиппин заявили о готовности нескольких стран присоединиться к патрулям США в ЮКМ

Несколько стран, помимо Японии и Австралии, готовы присоединиться к совместным операциям вооруженных сил (ВС) Филиппин и США по патрулированию акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом сообщил портал Philstar со ссылкой на заявление официального представителя ВС Филиппин Меделя Агилара.

"Есть и другие страны, которые готовы присоединиться к инициативе, они будут названы позднее", - приводит он слова полковника.

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Ранее командующий филиппинской армией Ромео Браунер-младший также отмечал, что существует несколько стран, которые также сообщили о готовности принять участие в совместных операциях.

"[Эти планы] являются очень хорошим показателем намерения стран-единомышленников объединиться для продвижения основанного на правилах международного порядка и обеспечения постоянной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - указал он.

Как отмечает Philstar, в августе Австралия и Филиппины провели первые совместные учения Alon-2023, вскоре после которых, в начале этого месяца, обе страны также организовали двусторонние маневры "Карабару" на островах Чаннел, расположенных в районе Северной территории Австралии. В июне ВС Филиппин также поучаствовали в трехсторонних учениях "Каагапай", к которым, помимо сил США, также присоединились представители Береговой охраны Японии и австралийские наблюдатели. В прошлом месяце в регионе также проводились еще одни трехсторонние учения с представителями из Японии, США и Австралии.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в ЮКМ, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.