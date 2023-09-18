СМИ: Украина ищет деньги для продолжения боевых действий
Киев пытается найти дополнительные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталия Ваврищука, если у правительства не выйдет покрыть бюджетный дефицит, то Киев не сможет продолжать военные действия. В публикации отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% властям Украины приходится продавать корпорациям и частным лицам облигации, а также реструктуризировать свою задолженность за счет других стран.
Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом The Wall Street Journal отмечает, что потенциальные инвестиции, скорее всего, «окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить».
Среди других способов пополнения казны в публикации отмечается помощь посредников. В частности, в Европе обсуждают перевод Украине части дохода международного депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России. Чистая прибыль от находящихся под санкциями активов составила 1,283 млрд евро. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает налог в 20% на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.