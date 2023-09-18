СМИ: Украина ищет деньги для продолжения боевых действий

Киев пытается найти дополнительные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталия Ваврищука, если у правительства не выйдет покрыть бюджетный дефицит, то Киев не сможет продолжать военные действия. В публикации отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% властям Украины приходится продавать корпорациям и частным лицам облигации, а также реструктуризировать свою задолженность за счет других стран.

Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом The Wall Street Journal отмечает, что потенциальные инвестиции, скорее всего, «окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить».