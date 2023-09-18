В России заявили о дефиците дронов и комплектующих к ним

В России начался дефицит беспилотников из-за ограничений на экспорт дронов и комплектующих из КНР. Об этом заявили крупные производители, их слова приводит «Коммерсантъ».

Большинство российских производителей запаслись деталями еще до вступления новых правил в силу. По словам гендиректора компании RuDrones Дмитрия Дацыкова, компании вывозили оптом все, что могли: камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия БВС. Однако запчастей хватит на один-два квартала, и сейчас поставщики пытаются получить разрешения на экспорт. Рассмотрение заявок и оформление документов может занять от шести месяцев до года, при этом лицензия выдается на полгода, пояснили представители рынка.

На текущий момент в России сложился дефицит дронов, используемых в сельском хозяйстве, которые производятся на территории страны в единичных экземплярах. Некоторые модели отсутствуют в продаже или остались в штучном экземпляре, а цены на них выросли до двух раз. Так, DJI Agras T30, комплект которого с четырьмя аккумуляторами летом продавался за 1,8 миллиона рублей, сейчас в комплектации с тремя батареями продается за 2,9 миллиона.

С 1 августа в Китае вступили в силу ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия. Они коснулись поставок беспилотников весом от 4 килограммов или максимальной взлетной массой от 7 килограммов с продолжительностью полета более 30 минут, а также отгрузки мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования для дронов.