В Белоруссии пройдут масштабные военные учения в конце сентября

Учения Вооруженных сил Белоруссии пройдут в конце сентября. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, пишет ТАСС.

Он отметил, что на последние учения будет привлекаться народное ополчение. Планируется, что они пройдут с 20 по 26 сентября.

Муравейко также напомнил, что Белоруссия регулярно участвует в учениях в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе в которых учитываются последние тренды развития военной науки. По его словам, они развиваются на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Россияне активно делятся опытом, показывают последние достижения своих научных разработок, современные приемы и способы ведения действий, разминирования местности, применения беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.