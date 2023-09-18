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На побережье Болгарии упал дрон

На побережье Болгарии упал дрон
© Lenta.ru

На севере Черноморского побережья Болгарии упал дрон с минометной миной. Об этом сообщает BNR.

Уточняется, что 82-миллиметровая мина обнаружена на берегу в районе села Тюленово. Сигнал об упавшем беспилотники подали в полицию местные жители, после чего место инцидента оцепили. Также известно, что около 30 туристов из близлежащей гостиницы эвакуированы.

Отмечается, что в настоящее время в село выдвинулась команда саперов ВМС страны.

Ранее в Черном море у берегов Болгарии обнаружили украинскую мину. Отмечается, что ее уничтожили в соответствии со всеми мерами безопасности.

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