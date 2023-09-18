На побережье Болгарии упал дрон

На севере Черноморского побережья Болгарии упал дрон с минометной миной. Об этом сообщает BNR.

Уточняется, что 82-миллиметровая мина обнаружена на берегу в районе села Тюленово. Сигнал об упавшем беспилотники подали в полицию местные жители, после чего место инцидента оцепили. Также известно, что около 30 туристов из близлежащей гостиницы эвакуированы.

Отмечается, что в настоящее время в село выдвинулась команда саперов ВМС страны.