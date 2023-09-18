Спецоперация на Украине 18 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 сентября 2023 года.

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 50 раз атаковали территорию ДНР, применив в общей сложности 166 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров на донецком направлении, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 15 обстрелов из артиллерии 122 и 155 миллиметров, на светлодарском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Мироновский, Горловка, Донецк и Макеевка. Один мирный житель получил ранение.

Военный эксперт рассказал об истощении ресурсов ВФУ под Работино

Российские солдаты под Работино заняли высоты, из-за этого украинские войска постоянно попадают под огонь и несут огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, пишет газета «Известия».

Он уточнил, что уже сейчас на этом направлении командование Вооруженных сил Украины вынуждено задействовать стратегические резервы, одна из бригад выведена на пополнение.

«Они выбрали узкий, как моряки говорят, фарватер, насколько сил хватает. Но на таком участке на них обрушивается вся мощь нашего огня: артиллерия, противотанковые средства, авиация», — объяснил он.

Эксперт указал, что у украинской стороны нет шансов прорвать даже первую линию обороны ВС РФ, поэтому они начинают бить по Токмаку реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

Российским военнослужащим в зоне боевых действий на Украине переданы дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» для последующих испытаний. Об этом сообщил управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, передает РИА Новости.

Уточняется, что солдаты должны найти наилучшее применение этим дронам в ходе опытно-боевой эксплуатации, а также порекомендовать, какие комплектующие лучше на него установить.