Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.
По его словам, эти группы при поддержке артиллерии были уничтожены в районе Приютного.
"Пресечен выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского. Сорвана ротация подразделений ВСУ севернее Никольского. Противник понес (потери) в живой силе и технике", - добавил Чехов.
Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ. До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе "Ask the Inspector" он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.