По его словам, эти группы при поддержке артиллерии были уничтожены в районе Приютного.

Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ. До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе "Ask the Inspector" он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.