В Херсоне произошли взрывы в ночь на понедельник, 18 сентября. Об этом сообщается в Telegram -канале украинского издания «Зеркало недели».

3 сентября также сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. В этот же день в Одесской области произошел взрыв около порта, возник пожар. Как стало известно позднее, была повреждена портовая инфраструктура.