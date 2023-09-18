Развожаев назвал причину возникновения дыма в Севастополе

Чиновник предупредил жителей, что волноваться из-за дыма, который виден в районе Южной бухты, не нужно. Уточняется, что Черноморский флот использует табельные средства аэрозольной маскировки. По словам Развожаева, дымовая маскировка является абсолютно безопасной, несмотря на неприятный запах.