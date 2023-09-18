В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

На Украине осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в столице своего противника. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов изданию Economist.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — сказал разведчик.

Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.