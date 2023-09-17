Развожаев сообщил о падении обломков украинского дрона в Севастополе

Спасательная служба Севастополя зафиксировала данные о падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины , сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Сбитый дрон рухнул на одну из ферм на Северной стороне.

Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности. Доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что в Крыму пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью беспилотника. По данным ведомства, БПЛА сбили средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью полуострова.

До этого системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Темерово и Гамово Тульской области. В экстренных службах региона сообщили, что они упали на территории Киреевского района. В результате падения дронов никто не пострадал. Эти сведения подтвердили в Министерстве региональной безопасности. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.