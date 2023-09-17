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В МО РФ сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над юго-западной частью Крыма

Киев предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили три БПЛА над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

В МО РФ сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Крымом
© РИА Новости

"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым", - сказали в ведомстве.

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Позже в МО РФ сообщили об уничтожении еще одного беспилотника.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, оперативные службы не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры в городе.

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