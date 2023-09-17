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В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над юго-западной частью Крыма

Киев предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили два БПЛА над юго-западной частью Крыма.

В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над Крымом
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

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"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым", - сказали в ведомстве.

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