СМИ сообщают о перевороте в Конго

Местные СМИ сообщают о госперевороте в Демократической республике Конго . По их информации, пока президент страны Фелис Чесекеди находится с визитом в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице, пишет телеграм-канал BFM . Местные СМИ предполагают, что во главе мятежников стоит командующий президентской гвардии генерал Серж Обоа.

ДРК граничит с Центральноафриканской Республикой. При этом у страны, в отличие от ЦАР, есть выход к морю. Накануне переворот, произошел в соседнем Габоне, а ранее — в Нигере. Все эти страны — бывшие колонии Франции, в которых она до последнего времени сохраняла большое влияние.