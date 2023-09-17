Разведчик ВС РФ сообщил об атаке на опорный пункт ВСУ под Харьковом

Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск провели атаку на один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил российский разведчик, учувствовавший в операции, сообщает РИА Новости.

По его словам, они захватили центральный опорный пункт на Харьковском направлении из трех, южнее между другими опорными пунктами на 700 метров и севернее аналогично 700 метров.

«Проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения. Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку», — рассказал он.