В Канаде выделят $24 млн на закупку средств ПВО для Украины

Канада выделит около 24,3 млн американских долларов на поставки Украине средств ПВО. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщает ТАСС.

В воскресенье Блэр объявил, что Канада инвестирует более двух десятков миллионов долларов в обеспечение Украины сотнями ракет ПВО средней и малой дальности. Также Киеву будут направлены соответствующие системы для защиты критической инфраструктуры.

Таким образом Канада внесет вклад в возглавляемое Британией партнерство, поставляющее на Украину «высокоприоритетные средства ПВО». В партнерство помимо британцев входят США, Дания и Нидерланды.