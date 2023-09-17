В Канаде выделят $24 млн на закупку средств ПВО для Украины
Канада выделит около 24,3 млн американских долларов на поставки Украине средств ПВО. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщает ТАСС.
В воскресенье Блэр объявил, что Канада инвестирует более двух десятков миллионов долларов в обеспечение Украины сотнями ракет ПВО средней и малой дальности. Также Киеву будут направлены соответствующие системы для защиты критической инфраструктуры.
Таким образом Канада внесет вклад в возглавляемое Британией партнерство, поставляющее на Украину «высокоприоритетные средства ПВО». В партнерство помимо британцев входят США, Дания и Нидерланды.
В минобороны Канады заявили, что Оттава с начала 2022 года профинансировала Киев на 8 млрд канадских долларов. Из них почти 2 млн пошли на военную поддержку.
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