Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в армейской надувной палатке
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын пообедали в армейской надувной палатке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
По данным агентства, корейский лидер по приглашению российской стороны осмотрел самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье.
После осмотра Шойгу пригласил гостя в армейскую палатку, в которой был накрыт стол на 11 персон для каждой делегации.
В меню были включены различные салаты, морепродукты, горячительные напитки. Каждому участнику застолья предоставили традиционные корейские миски с палочками.
После обеда министр обороны вручил Ким Чен Ыну подарки: искусно украшенный меч и шапку-ушанку, которую северокорейский лидер с удовольствием сразу примерил.