Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в армейской надувной палатке

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По данным агентства, корейский лидер по приглашению российской стороны осмотрел самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье.

После осмотра Шойгу пригласил гостя в армейскую палатку, в которой был накрыт стол на 11 персон для каждой делегации.

В меню были включены различные салаты, морепродукты, горячительные напитки. Каждому участнику застолья предоставили традиционные корейские миски с палочками.