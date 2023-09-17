В авиации ВМФ РФ сообщили о незаметной слежке за субмариной США в течение девяти часов

Противолодочные самолеты ВМФ России девять часов сопровождали субмарину США, оставаясь для неё незамеченными. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов, сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошёл в марте 2023 года, когда проходила внезапная проверка Тихоокеанского флота. Силы противолодочной авиации обнаружили американскую подводную лодку, которая шла в подводном положении.

«Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов», - сказал Пахомов.

По его словам, субмарина попыталась бы уйти от преследования, если заметила бы, что ее сопровождают.