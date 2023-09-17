«Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа», — сказал он.

По его мнению, ситуация из-за массовой мобилизации достигла опасной точки, поскольку бойцов направляют на убой против российских военных на передовой.

Ранее Соскин предсказал, что большинство мужчин на Украине будут уничтожены из-за политики Владимира Зеленского. По его словам, стремление украинских властей продолжать боевые действия приведет к тому, что через несколько лет мужская часть населения станет «очень большой антикварной редкостью».