СМИ: в ВСУ поступают новобранцы с минимальной подготовкой и мотивацией
Новобранцы, которых направляют для восполнения потерь в боевых подразделениях, обладают минимальным уровнем подготовки, рассказал в интервью The Telegraph украинский офицер. Он добавил, что у солдат также отсутствует мотивация.
Офицер отметил, что его рота участвовала в контрнаступлении и во время атаки понесла значительные потери.
Он пояснил, что ВС РФ находились на хорошо укрепленных и защищенных позициях. Перед ними были минные поля. А его солдаты не имели поддержки с воздуха.
«Бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации», - подчеркнул военный.
Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. На линию соприкосновения были направлены бригады, прошедшие обучение под руководством западных инструкторов и обеспеченные бронетехникой, произведенной в США, Франции, ФРГ, Швеции, Австралии, Канаде.
В ходе активных боевых действий противник потерял свыше 70 тыс. наемников, солдат и офицеров, существенную часть техники.
Западные эксперты, на фоне провала ВСУ, сообщают, что Киеву следует как можно скорее приступить к переговорам с Москвой. В противном случае, предупреждают аналитики, Украина утратит еще ряд ключевых регионов.