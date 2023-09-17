Новобранцы, которых направляют для восполнения потерь в боевых подразделениях, обладают минимальным уровнем подготовки, рассказал в интервью The Telegraph украинский офицер. Он добавил, что у солдат также отсутствует мотивация.

Офицер отметил, что его рота участвовала в контрнаступлении и во время атаки понесла значительные потери.

Он пояснил, что ВС РФ находились на хорошо укрепленных и защищенных позициях. Перед ними были минные поля. А его солдаты не имели поддержки с воздуха.

«Бойцы, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации», - подчеркнул военный.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. На линию соприкосновения были направлены бригады, прошедшие обучение под руководством западных инструкторов и обеспеченные бронетехникой, произведенной в США, Франции, ФРГ, Швеции, Австралии, Канаде.

В ходе активных боевых действий противник потерял свыше 70 тыс. наемников, солдат и офицеров, существенную часть техники.