На Западе заявили, что на помощь России в зоне СВО идёт новый союзник. Это погода. Дожди и снегопады окончательно лишат Киев возможности прорвать линии российской обороны, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что предстоящие осенние дожди, а затем и снегопады превратят район боевых действий в кашу. Бронетехника Киева не сможет передвигаться по рыхлой земле и грязи, что приведет «контрнаступление» к окончательному краху.

The Wall Street Journal опросило нескольких представителей ВСУ. Они подтвердили, что распутица значительно осложнит их «работу», и возможностей для бронетехники станет катастрофически мало.

«Из-за грязи будут ограничены возможности маневра, логистических маршрутов. Их и без того мало, но вариантов будет еще меньше», - сказал один из них.

ВСУ уже четвертый месяц пытаются провести «контрнаступление» на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Используются вооруженные формирования, оснащенные западной техникой и подготовленные НАТО.