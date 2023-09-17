Шойгу: Ким Чен Ын вдохновил российскую армию своим визитом в страну

«Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела», — передает слова Сергея Шойгу Центральное телеграфное агентство Кореи.