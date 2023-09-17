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Украинский дрон-камикадзе сбили над Тулой

Telegram-канал Mash сообщил, что над Тулой системой ПВО сбит украинских дрон-камикадзе. По его сведениям, БПЛА летел в сторону Москвы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинский дрон-камикадзе сбили над Тулой
© РИА Новости

Как стало известно каналу, беспилотник упал на территорию тульского Логистического центра № 1 неподалеку от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металургической компании «Евраз». По данным канала, разрушений в результате инцидента нет, люди не пострадали.

Место падения беспилотника ограждено, там работают сотрудники спецслужб, передает канал.

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