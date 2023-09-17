Украинский дрон-камикадзе сбили над Тулой

Telegram-канал Mash сообщил, что над Тулой системой ПВО сбит украинских дрон-камикадзе. По его сведениям, БПЛА летел в сторону Москвы . Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, беспилотник упал на территорию тульского Логистического центра № 1 неподалеку от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металургической компании «Евраз». По данным канала, разрушений в результате инцидента нет, люди не пострадали.