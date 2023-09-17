Спецоперация на Украине 17 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 сентября 2023 года.

ВС России сорвали и отбили шесть атак ВСУ

Российские войска сорвали и отразили шесть атак со стороны Украины, сообщает RT.

Это произошло в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Потери украинских войск превышают 50 человек.

Также уничтожены танк и боевая бронированная машина.

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Армия России сорвала ротацию подразделения украинских войск, сообщает «Газета.ру».

Это произошло при поддержке артиллерии под Новодонецким. Были уничтожены также группы украинской пехоты севернее поселков Пехотного и северо-западнее Старомайорского.

А под Константиновкой остановлены и взорваны боевые пикапы украинских военных.

ВСУ ударили по нефтебазе в Орловской области

В Орловской области пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата Украины на нефтебазу, сообщает «Ура.ру».

Дрон упал и повредил резервуар с топливом.