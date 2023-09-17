Мобилизация: последние новости на сегодня 17 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов

Приказом Минюста России закрепляется широкий спектр льгот, предоставляемых нотариусами в части оплаты регионального тарифа, сообщает «Интерфакс».

Значительными льготами в отношении наиболее востребованных и социально значимых нотариальных действий смогут пользоваться мобилизованные граждане, участники специальной военной операции и члены их семей, как это ранее было установлено решением правления Федеральной нотариальной палаты по инициативе самого нотариата.

Освобождение от взимания регионального тарифа по любым видам нотариальных действий предусмотрено для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в детских домах и интернатах.

Мужчину вернули домой, в Башкирию, со СВО, когда родился третий ребёнок

В Башкирии вернули домой мужчину, который принимал участие в спецоперации, после рождения третьего ребенка, сообщает resbash.ru.

Когда его мобилизовали для участия в СВО, жена была беременна третьим ребенком, соответственно, он не имел права на отсрочку. После того как в семье появился третий ребенок, боец получил возможность освобождения от частичной мобилизации в соответствии с директивами Минобороны.

Мужчина уже вернулся из зоны СВО домой к своей семье. Вместе с супругой они воспитывают троих сыновей: старшему — десять лет, среднему — восемь, младшему четыре месяца.

Российские военные рассказали о способах защиты от украинских дронов-камикадзе

Российские военнослужащие рассказали о способах защиты от дронов-камикадзе Украины в районе Артемовска, сообщает «Лента.ру».

Бойцы передвигаются малыми группами, чтобы избежать атаки беспилотников противника. Основными целями украинских летательных аппаратов являются автомобили и техника, однако в последнее время они также начали охотиться на группы пехоты.