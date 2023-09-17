Российский боец в одиночку уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Экипаж танка под командованием бойца из Хасынского района Магаданской области Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщи губернатор Колымы Сергей Носов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия экипажа остановили попытку наступления украинских военных и обратили их в бегство. Кроме того, это позволило подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ, подчеркнул Носов.

Глава Магаданской области отметил, что ранее за успехи в службе Цацулин был награжден Георгиевским крестом.