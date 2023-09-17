Жители восточных областей Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за равнодушного отношения со стороны властей. Об этом Дениса Пушилина Ян Гагин в разговоре с Ura.ru.
Он подчеркнул, что уровень жизни в стране значительно снизился. По словам Гагина, украинскому правительству безразлична судьба людей на прифронтовых территориях.
Он отметил, что украинцев используют как расходный материал, уточнив, что в первую очередь на мобилизацию отправляют жителей восточной части страны.
«В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта», — заявил Гагин.
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