В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку

Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказало польское издание Mysl Polska.

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Украинское руководство изначально выбрало рискованную стратегию, пытаясь совершить прорыв на узком отрезке территории, говорится в материале. В результате такой тактики военные попали в ловушку, отмечают авторы.