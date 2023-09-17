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В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку

Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказало польское издание Mysl Polska.

В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку
© Lenta.ru

Украинское руководство изначально выбрало рискованную стратегию, пытаясь совершить прорыв на узком отрезке территории, говорится в материале. В результате такой тактики военные попали в ловушку, отмечают авторы.

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Ранее стало известно о колоссальных потерях украинской армии у Работино. Сообщалось, что командование войск бросило в бой новые резервы.

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