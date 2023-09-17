Польша проведет учения у границы с Россией

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 17 сентября состоятся учения "Осенний огонь", на которых будет продемонстрирована приобретенная республикой в США и Южной Корее военная техника. Мероприятие пройдет на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 километрах от границы с российской Калининградской областью . На него приглашены все желающие.

Отмечается, что в учениях будут задействованы 70 единиц техники, включая танки, самолеты и артиллерию. В частности, будут представлены танки K2 и Abrams, системы HIBNERYT и HIMARS, противоракетный комплекс K9, специальные роботы LRR i Talon и другое вооружение. В учениях будут задействованы около 1 тысячи солдат, которые будут атаковать и защищаться в соответствии со сценарием. В августе сообщалось, что власти Польши согласовали офсетные контракты на закупку оружия, включая зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на сумму порядка $250 млн.