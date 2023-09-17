Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.

Об этом информирует госрадио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно статье, российский министр и северокорейский лидер обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооружёнными силами двух стран.

Ранее Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил Шойгу.