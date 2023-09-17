Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

Российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что по заводу были нанесены ракетные удары. По данным Минобороны, именно в этом месте осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Харьковской области ранее рассказывали, что в результате взрыва пострадало одно предприятие в Харькове.