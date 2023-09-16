Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО

Запросы Киева по оружию и боеприпасам, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности НАТО . Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр , передает РИА Новости .

Ранее Бауэр рассказал, что НАТО зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. «Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.