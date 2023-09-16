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Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО

Запросы Киева по оружию и боеприпасам, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности НАТО. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО
© Lenta.ru

«Объемы запрашиваемого Украиной военного оборудования и боеприпасов огромны. Масштабы выходят за рамки наших производственных возможностей», — сказал он.

Бауэр предупредил, что оказывающим Украине помощь странам НАТО следует учесть риски для собственной безопасности и безопасности НАТО.

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Ранее Бауэр рассказал, что НАТО зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. «Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.

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