Адмирал НАТО объяснил медленное контрнаступление ВСУ

Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, включая минные поля. Такое мнение выразил глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмирал Роб Бауэр.

— Причина того, что это (контрнаступление — прим. «ВМ».) занимает столько времени, заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин, — сказал он на пресс-конференции в Норвегии, где проходит ежегодная конференция начальников генштабов стран альянса.

Бауэр подчеркнул, что прямой связи между производственными мощностями и медленным продвижением контрнаступления нет.

Военный также выразил опасение, что отстающие мощности оборонной промышленности в странах военного блока, а также растущие цены и медленные поставки могут не принести необходимого результата безопасности НАТО, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Бауэр заявил, что НАТО проведет в 2024 году масштабные военные учения, которых не было со времен холодной войны.