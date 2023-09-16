В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Страны НАТО могут отреагировать на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ввести войска на территорию республики. С таким заявлением ЦРУ Рэй Макговерн.

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Комментируя текущую ситуацию, гость программы отметил, что в настоящий момент Киев терпит серьезное поражение на фронте.

«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — задался вопросом он.

Макговерн указал, что в США вполне допускают подобный сценарий. По его словам, еще одним вариантом компенсации провала украинской стороны может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных нанести удар на расстоянии 300 километров.