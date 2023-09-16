$96.63+0.47103.04-0.19

В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Страны НАТО могут отреагировать на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ввести войска на территорию республики. С таким заявлением ЦРУ Рэй Макговерн.

В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину
© Lenta.ru

Комментируя текущую ситуацию, гость программы отметил, что в настоящий момент Киев терпит серьезное поражение на фронте.

«Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — задался вопросом он.

Макговерн указал, что в США вполне допускают подобный сценарий. По его словам, еще одним вариантом компенсации провала украинской стороны может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных нанести удар на расстоянии 300 километров.

Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

Ранее Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения.

33
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости