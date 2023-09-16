Военный конвертоплан США аварийно сел в гражданском аэропорту в Японии
Военный конвертоплан США Osprey аварийно приземлился в японском гражданском аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Конвертоплан неожиданно запросил посадку у диспетчеров аэропорта Оита. Он приземлился через 15 минут.
Признаки ЧП отсутствовали. Военные США не стали объяснять причины экстренного приземления.
Из-за случившегося было задержано несколько гражданских рейсов.
Инциденты с американскими судами данного типа все чаще происходят в Японии. Только на этой неделе произошло сразу несколько случаев.
В среду в аэропортах Новый Исигаки и Амами произошло сразу пять экстренных посадок американских Osprey. Причины до сих пор неизвестны.
В четверг два конвертоплана V-22 Osprey отклонились от курса из-за «предупреждающих показаний индикаторов» во время полета вблизи юго-западных островов.