Военный конвертоплан США аварийно сел в гражданском аэропорту в Японии

Военный конвертоплан США Osprey аварийно приземлился в японском гражданском аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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Конвертоплан неожиданно запросил посадку у диспетчеров аэропорта Оита. Он приземлился через 15 минут.

Признаки ЧП отсутствовали. Военные США не стали объяснять причины экстренного приземления.

Из-за случившегося было задержано несколько гражданских рейсов.

Инциденты с американскими судами данного типа все чаще происходят в Японии. Только на этой неделе произошло сразу несколько случаев.

В среду в аэропортах Новый Исигаки и Амами произошло сразу пять экстренных посадок американских Osprey. Причины до сих пор неизвестны.