Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

Решающим фактором завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет истощение резервов. Об этом заявил военный эксперт Франц-Стефан Гади, его цитирует РИА Новости.

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«Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ», — сказал он.

По его словам, кульминация контрнаступления украинской армии произойдет в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Гади считает, что контрнаступательная операция ВСУ скоро заметно замедлится из-за истощения резервов. Украинским военным очень сложно продолжать боевые действия без превосходства в воздухе, добавил он.