ВС Азербайджана перехватили армянский дрон в Нахичевани

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате дрона Вооруженных сил Армении , выполнявшего разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в Нахичевани. На сайте ведомства уточняется, что квадрокоптер обнаружили средства ПВО, аппарат был посажен специальными техническими средствами и далее обезврежен.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ряд действий армянского руководства в последнее время нанес ущерб становлению мира между Баку и Ереваном. По его мнению, Армения продолжает спонсировать «сепаратистскую хунту», несмотря на декларативное признание армянским руководством территориальной целостности Азербайджана.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.